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Гаджи Гаджиев: Надеюсь, весной мы будем играть лучше

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал крупную победу над «Оренбургом» (3:0) в 17-м туре РФПЛ.

- У нас в РФПЛ проходных игр нет. Часто счет не отражает реального соотношения сил. Сегодня 3:0 – крупная победа, но вы видели игру. Мы не могли прессинговать, у нас нет того состояния. Но футболисты выполнили свои обязанности квалифицированно, на уровне своих возможностей. Надеюсь, что весной мы будем играть лучше. Всегда хочется найти резервы, чтобы играть более качественно. И у нас есть такие резервы. Я доволен успешным завершением года и вас тоже поздравляю. СМИ, команда, клуб, болельщики - мы все вместе.

- Какие ближайшие планы команды?

- Подготовка к весенней части сезона начнется 12 января. Будет три сбора. Все сборы пройдут в Турции - соотношение расходов и качества там наилучшее.

Матч

Амкар - Оренбург - 3:0 (2:0)

Голы

Жунич 21 (1:0 - автогол). Идову 35 (2:0). Гиголаев 90 (3:0).

Состав

Амкар: Селихов, Джикия, Занев, Зайцев, Идову (Гиголаев, 82), Милькович, Гол (Комолов, 40), Огуде, Баланович, Прокофьев (Анене, 68), Бодул

Оренбург: Гутор, Ойеволе, Полуяхтов, Жунич, Воробьёв, Коронов (Бамба, 64), Бреев (Ефремов, 88), Афонин, Малых, Нехайчик (Шогенов, 70), Саная

Предупреждения:

Зайцев, 24; Прокофьев, 29; Занев, 79; Джикия, 90 - Коронов, 31; Малых, 84

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

05 декабря 14:00, Звезда, Текстовая трансляция

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