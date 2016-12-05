Гаджи Гаджиев: Надеюсь, весной мы будем играть лучше

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал крупную победу над «Оренбургом» (3:0) в 17-м туре РФПЛ.

- У нас в РФПЛ проходных игр нет. Часто счет не отражает реального соотношения сил. Сегодня 3:0 – крупная победа, но вы видели игру. Мы не могли прессинговать, у нас нет того состояния. Но футболисты выполнили свои обязанности квалифицированно, на уровне своих возможностей. Надеюсь, что весной мы будем играть лучше. Всегда хочется найти резервы, чтобы играть более качественно. И у нас есть такие резервы. Я доволен успешным завершением года и вас тоже поздравляю. СМИ, команда, клуб, болельщики - мы все вместе.

- Какие ближайшие планы команды?

- Подготовка к весенней части сезона начнется 12 января. Будет три сбора. Все сборы пройдут в Турции - соотношение расходов и качества там наилучшее.