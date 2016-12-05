Луис Энрике: В матче с «Боруссией» М не буду рисковать здоровьем игроков «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Боруссией» из Менхенгладбаха, которая состоится в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.



«Победа – лучшее лекарство от всех проблем. Мы здорово играли в этой Лиге чемпионов, почти безукоризненно, и хотя предстоящий матч не имеет турнирного значения, он важен для нас, ведь это поединок Лиги чемпионов на «Камп Ноу». Я могу поменять схему, выпустить других игроков, дать кому-то отдохнуть, но нам важно одержать победу, чтобы укрепить командный дух после ряда не самых удачных игр. Впрочем, я точно не буду рисковать здоровьем игроков», – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.



Напомним, игра между командами состоится 6 декабря на стадионе «Камп Ноу» и стартует в 22.45 мск.



