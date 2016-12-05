Филлип Коку: У «Ростова» хорошие нападающие и надежная защита

Главный тренер ПСВ Филлип Коку поделился ожиданиями от матча против «Ростова». Напомним, что командам предстоит сыграть в шестом туре Лиги чемпионов.

«У «Ростова» хорошие нападающие и надежная защита. Мы можем создавать моменты в матче против них – в первой игре мы не смогли победить из-за нереализованного пенальти. Дома мы должны показать, что можем победить.

Завтра мы должны эффективно использовать свои моменты, которых может быть не так уж много. Это вызов для нас. Сила «Ростова» в том, что у них есть четко определенная манера игры», - цитирует Коку официальный твиттер ПСВ.

Матч ПСВ – «Ростов» состоится 6 декабря и начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.



