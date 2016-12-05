«Краснодар» назвал состав на матч с «Крыльями Советов»
Стал известен стартовый
состав «Краснодара» на матч 17-го тура чемпионата России против «Крыльев
Советов».
«Краснодар»: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Калешин, Каборе, Измайлов, Газинский, Жоаозиньо, Ахмедов, Смолов.
Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Торбинский, Гогличидзе, Эбуэ, Окриашвили, Быстров.
Матч «Краснодар» - «Крылья Советов» начнется в 19:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически