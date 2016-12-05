РФС в пятницу рассмотрит заявления Погребняка, Дьякова и Денисова к «Динамо»

Палата по разрешению споров РФС в пятницу рассмотрит заявления Павла Погребняка, Виталия Дьякова и Игоря Денисова в адрес московского «Динамо», сообщили «Р-Спорт» в палате.

Напомним, Денисов находится в аренде в «Локомотиве», а Дьяков - в «Томи», а Погребняк редко попадает в состав «Динамо», выступающего в ФНЛ. По данным СМИ, игроки требуют обязать клуб выплатить им долги по зарплате.

«Палата по разрешению споров в пятницу рассмотрит заявления Дьякова, Погребняка и Денисова по отношению к «Динамо», - сообщил представитель палаты.