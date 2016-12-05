Карло Анчелотти: «Бавария» не достигла поставленной задачи на групповом этапе Лиги чемпионов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти высказался перед игрой с мадридским «Атлетико» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.



«Нам важен матч против «Атлетико», хотим укрепить уверенность в своих силах после двух побед подряд в Бундеслиге. Мы не достигли поставленной задачи на групповом этапе, потому что заняли лишь второе место, но хотим показать хороший футбол в завтрашней встрече. Мотивация будет высока, поскольку нам противостоит серьезный соперник», – цитирует Анчелотти сайт УЕФА.

Напомним, встреча между командами состоится 6 декабря в Мюнхене и стартует в 22.45 мск.



