Кержаков останется в «Зените» как минимум до лета

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков останется в клубе, несмотря на имеющиеся у него предложения, сообщает ФАН.

34-летний форвард намерен и дальше бороться за место в составе. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2017 года. Как сообщил источник ФАН, сам Кержаков хотел бы продолжить карьеру до домашнего чемпионата мира в 2018 году.

Ранее СМИ сообщили об интересе к футболисту со стороны «Локомотива».

В этом сезоне Кержаков принял участие в 9 матчах чемпионата России, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.



