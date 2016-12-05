С поля «Открытие Арены» снег вывозят трактором (фото)
В 19.30 мск должен начаться матч 17-го тура РФПЛ «Спартак» - «Рубин», который пройдет в тяжелых погодных условиях.
Сегодня весь день в Москве метель и сильный снегопад. Газон «Открытие Арены» в хорошем состоянии, но его сильно завалило снегом. В эти минуты снег с поля вывозят на мини-тракторе, но его по-прежнему очень много. Снегопад не останавливается, газон непрерывно очищают. Несколько минут назад команды прибыли на стадион, несмотря на 9-балльные пробки в Москве.
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