«Арсенал» – «Анжи». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд в матче 17-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Анжи».
«Арсенал»: Левашов, Ершов, Хагуш, Беляев, Бурмистров, Стеклов, Вергара, Горбатюк, Горбатенко, Берхамов, Максимов.
«Анжи»: Беленов, Тигиев, Гасанов, Шандао, Гаджибеков, Маевский, Эбесилио, Георгиевский, Иличевич, Будковский, Боли.
Матч начнется в 19:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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