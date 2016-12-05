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Ковальчук, Дацюк, Мозякин вошли в расширенный состав сборной на Кубок Первого канала

Источник:  ФХРКомментарии
Павел Дацюк и Илья Ковальчук
Павел Дацюк и Илья КовальчукИсточник: «Советский спорт»

Главный тренер сборной России Олег Знарок обнародовал расширенный список состава команды на Кубок Первого канала, который пройдет с 15 по 18 декабря в Москве.

вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков («Адмирал»);

защитники: Игорь Ожиганов, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Илья Любушкин, Владислав Гавриков, Рушан Рафиков (все – «Локомотив»), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – «Металлург» Мг), Егор Яковлев, Антон Белов, Максим Чудинов (все – СКА), Альберт Яруллин («Ак Барс»), Максим Осипов («Торпедо»).

нападающие: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Александр Барабанов, Сергей Широков (все – СКА), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Дмитрий Кугрышев, Валерий Ничушкин, Сергей Андронов, Иван Телегин, Андрей Светлаков (все – ЦСКА), Максим Шалунов, Степан Санников (оба – «Сибирь»).

Напомним, сборная России сыграет со Швецией (15 декабря), Чехией (16 декабря) и Финляндией (18 декабря). 

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