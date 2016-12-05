Ковальчук, Дацюк, Мозякин вошли в расширенный состав сборной на Кубок Первого канала

читайте также

Борис Майоров: Здорово, что Знарок вызвал в сборную России и опытных игроков, и молодежь Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал расширенный состав сборной России для участия в Кубке Первого канала.

Дацюку нравится Кубок Первого канала Сегодня в прямом эфире Первого канала объявили расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала.

Санников получил травму в матче с «Кузней» Капитан «Сибири» Степан Санников травмировал плечо.

Парад кандидатов в сборную Питерские армейцы одержали третью победу в турне по маршруту Пекин – Хабаровск – Владивосток, одолев «Адмирал» 4:1.

«Адмирал» - СКА. Гусев получил повреждение и досрочно завершил матч Нападающий СКА Никита Гусев во время матча армейцев с «Адмиралом» получил повреждение и не смог продолжить игру.

Знарок спалился! Теперь СКА не отвертится от звания «Базовый клуб сборной» Обозреватель «Советского спорта» - о просторных окнах в чемпионате КХЛ для питерского клуба.

«Динамо» в отрыве, «Витязь» в огне, Мозякин в ударе. Все о воскресных матчах КХЛ Обозреватель «Советского спорта» - о скандале в Подольске и других главных событиях в поединках хоккейного уикенда.

Сергей Широков: Хорошо, что у СКА большая обойма игроков и отсутствующих можно заменить Нападающий СКА Сергей Широков поделился мнение о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:1).

Шокотерапия Ничушкина. Как форвард вновь спас ЦСКА на последних секундах матча Московские армейцы вырвали победу во Владивостоке у «Адмирала» благодаря голу Валерия Ничушкина, забитому за четыре секунды до сирены.

Пять кандидатов в сборную из ЦСКА не полетят в Шанхай После победы ЦСКА во Владивостоке над «Адмиралом» (3:2) пять кандидатов в сборную России из ЦСКА улетели в Москву.

Олег Знарок: Дали отдохнуть Дацюку, впереди тяжелые домашние матчи и Кубок Первого канала Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Амуром» (2:1).

Дубль Ничушкина принес победу ЦСКА над «Адмиралом» Хоккеисты московского ЦСКА переиграли в гостях «Адмирал» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Артем Зуб: Переход в СКА для меня – огромный шаг вперед Защитник Артем Зуб, которого 1 декабря «Амур» обменял в СКА, поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

«Даже профессору было чему поучиться». Каким студентом был Павел Дацюк Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал о дипломной работе капитана СКА, которая поможет детскому хоккею в России.

Валерий Брагин: Костяк команды тренерский штаб для себя сформировал Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал обнародованный список игроков, которые вызваны на сбор перед чемпионатом мира. Он сказал, что костяк команды уже сформирован.

Браво, сенсей Дадонов! Как форвард СКА сделал хет-трик в Шанхае СКА сумел взять верх над «Куньлунем» лишь благодаря хет-трику нападающего Евгения Дадонова, который явно недолюбливает восточные клубы.

Мозякин признан лучшим нападающим КХЛ в ноябре Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин признан лучшим нападающим ноября в регулярном чемпионате КХЛ.

Борис Майоров: Мозякин с каждым годом прибавляет. И этому феномену есть простое объяснение Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о лучшем бомбардире КХЛ, 35-летнем капитане магнитогорского «Металлурга» Сергее Мозякине.

«Овечкин и Малкин приедут, Кросби – нет». Олимпиада без НХЛ. Как это будет Обозреватель «Советского спорта» представляет, какой может быть Олимпиада-2018 в Корее без участия игроков НХЛ.