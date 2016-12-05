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Самедов перед уходом в «Спартак» устроил прощальную вечеринку

Источник:  Life.ruКомментарии

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов перед уходом в «Спартак» устроил прощальную вечеринку с одноклубниками и тренерским штабом в принадлежащем ему ресторане в Сокольниках, сообщает «Лайф».

По данным издания, из футболистов на ней присутствовали Ведран Чорлука, Роман Шишкин, Виталий и Игорь Денисовы, Илья Абаев, Тарас Михалик, Алан Касаев, Неманья Пейчинович, Ренат Янбаев, братья Миранчуки, Мануэл Фернандеш и Дельвин Ндинга. Вечеринку также посетили нападающий «Урала» Роман Павлюченко и уже завершивший спортивную карьеру бывший игрок «Динамо» Андрей Воронин.

Главному тренеру железнодорожников Юрию Семину места на мероприятии не нашлось.

Ранее СМИ сообщили, что контракт 32-летнего Самедова со «Спартаком» будет рассчитан на 2,5 года, а его зарплата составит около 1,8 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне Самедов провел за «Локомотив» 17 матчей, забил пять мячей и сделал две голевые передачи.

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