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Хосеп Гвардиола: «Сити» быстрее принимает решения, чем моя «Бавария» или «Барселона»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру своих подопечных в нынешнем сезоне. 

«Мне нравится, как играет команда. Футболисты очень быстро принимают решения. Быстрее, например, чем «Бавария» или «Барселона» под моим руководством. К тому же, в каталонском клубе у меня был такой удивительный игрок, как Лионель Месси. Он очень помогал и помогает команде быстро переходить в атаку», – приводит слова специалиста Goal.

Отметим, что завтра английский клуб сыграет в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком». Встреча состоится в Манчестере и стартует в 21.45 мск.


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