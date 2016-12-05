Кононов опроверг информацию о переходе в киевское «Динамо»
Бывший
тренер «Краснодара» Олег Кононов опроверг информацию о том, что он вскоре
возглавит киевское «Динамо».
Как
сообщает «Футбол 24», Кононов в комментарии изданию опроверг данную информацию.
Слова тренера в сообщении не приводятся.
Ранее
«Матч ТВ» сообщил, что Кононов в ближайшее время возглавит киевское «Динамо».
Олег
Кононов покинул «Краснодар» 13 сентября текущего года. Его сменил Игорь
Шалимов. Киевское «Динамо» в данный момент занимает вторую строчку в турнирной
таблице чемпионата Украины, отставая от «Шахтера» на десять очков.
Ранее также сообщалось,
что среди претендентов на пост главного тренера есть белорусские специалисты
Леонид Кучук и Александр Хацкевич. Кучук позднее опроверг эту информацию.
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