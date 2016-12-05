Кононов опроверг информацию о переходе в киевское «Динамо»

Бывший тренер «Краснодара» Олег Кононов опроверг информацию о том, что он вскоре возглавит киевское «Динамо».

Как сообщает «Футбол 24», Кононов в комментарии изданию опроверг данную информацию. Слова тренера в сообщении не приводятся.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Кононов в ближайшее время возглавит киевское «Динамо».

Олег Кононов покинул «Краснодар» 13 сентября текущего года. Его сменил Игорь Шалимов. Киевское «Динамо» в данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая от «Шахтера» на десять очков.

Ранее также сообщалось, что среди претендентов на пост главного тренера есть белорусские специалисты Леонид Кучук и Александр Хацкевич. Кучук позднее опроверг эту информацию.



