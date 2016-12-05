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Петар Занев: С нетерпением жду весну, когда к нам приедут все лидеры чемпионата

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Капитан «Амкара» Петар Занев прокомментировал крупную победу над «Оренбургом» (3:0) в 17-м туре РФПЛ.

- Играть сегодня было очень трудно - замерзли ноги, руки, голова, и тяжело дышалось. Очень рад, что мы выдержали и уходим в отпуск с хорошим настроением. «Оренбург» - хорошая команда, и не буду скрывать, что 3:0 – все-таки не по игре. Но мы очень надежно сыграли в обороне, поменяв по ходу встречи схему игры в защите, и провели несколько удачных контратак. 27 очков, которые мы набрали, это хороший результат. Но я только что сказал в раздевалке, что всегда есть в чем прибавить. И я уже с нетерпением жду весеннюю часть чемпионата, когда к нам приедут все лидеры чемпионата. Будет тепло, будет много народу и будет очень хороший футбол. Думаю, чемпионом России вообще станет та команда, которая лучше сыграет именно в Перми, - цитирует игрока официальный сайт пермяков.

Матч

Амкар - Оренбург - 3:0 (2:0)

Голы

Жунич 21 (1:0 - автогол). Идову 35 (2:0). Гиголаев 90 (3:0).

Состав

Амкар: Селихов, Джикия, Занев, Зайцев, Идову (Гиголаев, 82), Милькович, Гол (Комолов, 40), Огуде, Баланович, Прокофьев (Анене, 68), Бодул

Оренбург: Гутор, Ойеволе, Полуяхтов, Жунич, Воробьёв, Коронов (Бамба, 64), Бреев (Ефремов, 88), Афонин, Малых, Нехайчик (Шогенов, 70), Саная

Предупреждения:

Зайцев, 24; Прокофьев, 29; Занев, 79; Джикия, 90 - Коронов, 31; Малых, 84

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

05 декабря 14:00, Звезда, Текстовая трансляция



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