Петар Занев: С нетерпением жду весну, когда к нам приедут все лидеры чемпионата
Капитан «Амкара» Петар Занев прокомментировал крупную победу над «Оренбургом» (3:0) в 17-м туре РФПЛ.
- Играть сегодня было очень трудно - замерзли ноги, руки, голова, и тяжело дышалось. Очень рад, что мы выдержали и уходим в отпуск с хорошим настроением. «Оренбург» - хорошая команда, и не буду скрывать, что 3:0 – все-таки не по игре. Но мы очень надежно сыграли в обороне, поменяв по ходу встречи схему игры в защите, и провели несколько удачных контратак. 27 очков, которые мы набрали, это хороший результат. Но я только что сказал в раздевалке, что всегда есть в чем прибавить. И я уже с нетерпением жду весеннюю часть чемпионата, когда к нам приедут все лидеры чемпионата. Будет тепло, будет много народу и будет очень хороший футбол. Думаю, чемпионом России вообще станет та команда, которая лучше сыграет именно в Перми, - цитирует игрока официальный сайт пермяков.
Матч
Голы
Жунич 21 (1:0 - автогол). Идову 35 (2:0). Гиголаев 90 (3:0).
Состав
Амкар: Селихов, Джикия, Занев, Зайцев, Идову (Гиголаев, 82), Милькович, Гол (Комолов, 40), Огуде, Баланович, Прокофьев (Анене, 68), Бодул
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Полуяхтов, Жунич, Воробьёв, Коронов (Бамба, 64), Бреев (Ефремов, 88), Афонин, Малых, Нехайчик (Шогенов, 70), Саная
Предупреждения:
Зайцев, 24; Прокофьев, 29; Занев, 79; Джикия, 90 - Коронов, 31; Малых, 84
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
05 декабря 14:00, Звезда, Текстовая трансляция