Петар Занев: С нетерпением жду весну, когда к нам приедут все лидеры чемпионата

Капитан «Амкара» Петар Занев прокомментировал крупную победу над «Оренбургом» (3:0) в 17-м туре РФПЛ.

- Играть сегодня было очень трудно - замерзли ноги, руки, голова, и тяжело дышалось. Очень рад, что мы выдержали и уходим в отпуск с хорошим настроением. «Оренбург» - хорошая команда, и не буду скрывать, что 3:0 – все-таки не по игре. Но мы очень надежно сыграли в обороне, поменяв по ходу встречи схему игры в защите, и провели несколько удачных контратак. 27 очков, которые мы набрали, это хороший результат. Но я только что сказал в раздевалке, что всегда есть в чем прибавить. И я уже с нетерпением жду весеннюю часть чемпионата, когда к нам приедут все лидеры чемпионата. Будет тепло, будет много народу и будет очень хороший футбол. Думаю, чемпионом России вообще станет та команда, которая лучше сыграет именно в Перми, - цитирует игрока официальный сайт пермяков.





