Матс Хуммельс: Хотим победить «Атлетико», потому что недовольны выступлением в Лиге чемпионов
Защитник
«Баварии» Матс Хуммельс поделился ожиданиями от матча против «Атлетико».
Напомним, что командам предстоит сыграть в шестом туре группового турнира Лиги
чемпионов.
«Мы хотим победить в матче, потому что мы пока
что недовольны нашим выступлением в Лиге чемпионов. «Атлетико» - это не тот
соперник, против которого «Бавария» часто побеждала в последние годы. Поэтому
было бы хорошо, если бы мы смогли обыграть их», - цитирует Хуммельса
официальный сайт «Баварии».
Матч «Бавария» - «Атлетико» состоится 6
декабря и начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую
трансляцию.
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