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Матс Хуммельс: Хотим победить «Атлетико», потому что недовольны выступлением в Лиге чемпионов

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс поделился ожиданиями от матча против «Атлетико». Напомним, что командам предстоит сыграть в шестом туре группового турнира Лиги чемпионов.

 «Мы хотим победить в матче, потому что мы пока что недовольны нашим выступлением в Лиге чемпионов. «Атлетико» - это не тот соперник, против которого «Бавария» часто побеждала в последние годы. Поэтому было бы хорошо, если бы мы смогли обыграть их», - цитирует Хуммельса официальный сайт «Баварии».

Матч «Бавария» - «Атлетико» состоится 6 декабря и начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

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