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ПСВ – «Ростов»: гостей поддержат 400 болельщиков

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ростов» не останется без поддержки во время матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ. 

Ожидается, что на гостевом секторе стадиона «Филипс» соберется около 400 болельщиков желто-синих. Стоимость билетов для них – 40 евро.

Напомним, что матч ПСВ – «Ростов» начнется завтра в 22:45.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

ПСВ - Ростов

Место и дата

06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция

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