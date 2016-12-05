ПСВ – «Ростов»: гостей поддержат 400 болельщиков
«Ростов» не останется без поддержки во время матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ.
Ожидается, что на гостевом секторе стадиона «Филипс» соберется около 400 болельщиков желто-синих. Стоимость билетов для них – 40 евро.
Напомним, что матч ПСВ – «Ростов» начнется завтра в 22:45.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция
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