«Спартак» указал Аленичева главным тренером в протоколе матча с «Рубином» (фото)
Московский «Спартак» ошибочно внес в протокол на матч 17-го тура чемпионата России против «Рубина» экс-наставника команды Дмитрия Аленичева.
Составы на сегодня: pic.twitter.com/9rxj3J1FrQ— Max Orlov (@maxx_orlov) December 5, 2016
Напомним, Аленичев покинул столичный клуб минувшим летом.
Матч 17-го тура РФПЛ «Спартак» – «Рубин» стартует в 19.00 мск, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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