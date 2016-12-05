В случае ухода Гончаренко и.о главного тренера «Уфы» будет Сергей Томаров
В случае ухода Виктора Гончаренко с поста наставника «Уфы» и.о. главного тренера будет назначен Сергей Томаров, сообщает «Чемпионат».
34-летний Томаров занимает пост старшего тренера «Уфы», в прошлом сезоне он был исполняющим обязанности главного тренера после отставки Евгения Перевертайло.
Ранее СМИ сообщили, что Гончаренко на этой неделе сменит Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА.
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