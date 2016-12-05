Сергей Ребров: Не может быть ротации в Лиге чемпионов. С «Бешикташем» сыграют сильнейшие

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча против «Бешикташа». Напомним, что командам предстоит сыграть в шестом туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Вы завтра увидите самых сильных футболистов. Не может быть ротации в Лиге чемпионов. Каждая команда стремится участвовать в этом турнире. Игра с «Шахтером», которая состоится через неделю, очень важна для нас, но сейчас нас ждет важнейший поединок Лиги чемпионов.

Женя Макаренко сказал, что мы набрали очков меньше, чем того заслуживали. Но я считаю, что мы заслуживаем того, что имеем сейчас. Да, у нас были предпосылки для того, чтобы набрать больше очков, но мы их не набрали. Так что довольствуемся тем, что есть.

Но я уверен, что завтра ребята выйдут выигрывать, чтобы добыть первую победу в этой Лиге чемпионов. Так что никакой ротации состава завтра не будет. Гонсалес уже неделю тренируется в общей группе. Так что он в строю. Это же касается и всех остальных ребят. Завтра будет серьезная борьба, серьезный матч как для нас, так и для «Бешикташа», - цитирует Реброва «Динамо Киев от Шурика».

Матч «Динамо» - «Бешикташ» состоится 6 декабря и начнется в 22:45 по Москве.