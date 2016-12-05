Евгений Макаренко: Мне нужно будет уделить пристальное внимание Куарежме

Защитник киевского «Динамо» Евгений Макаренко поделился ожиданиями от матча против «Бешикташа». Напомним, что командам предстоит сыграть в шестом туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы готовимся от игры к игре. И на каждый матч, на каждого соперника мы настраиваемся индивидуально. Завтра нас ждет очень важная игра. Считаю, в этой Лиге чемпионов мы набрали меньше очков, чем должны были, и занимаем сейчас не то место в турнирной таблице, которого заслуживаем. Но мы являемся амбициозной командой, и должны завтра доказать, что достойны выступления в Лиге чемпионов.

Перед каждой игрой мы тщательно изучаем игру нашего соперника как в целом, так и по персоналиям. Каждый футболист индивидуально смотрит на своего потенциального оппонента. На моем фланге завтра, скорее всего, будет действовать Куарежма. Это футболист высокого уровня, который обладает хорошим дриблингом, скоростью, а также умеет выполнять острые подачи. Так что ему надо будет уделить пристальное внимание», - цитирует Макаренко «Динамо Киев от Шурика».

Матч «Динамо» - «Бешикташ» состоится 6 декабря и начнется в 22:45 по Москве.