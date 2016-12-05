Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал1 : 4СКА
Футбол  Краснодар1 : 1Крылья Советов
Футбол  Арсенал Тула1 : 0Анжи
Футбол  Амкар3 : 0Оренбург
Футбол  Спартак1 : 1Рубин
Гандбол  Россия13 : 10Хорватия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Серхио Роберто: «Реал» умеет забивать в концовке, особенно Серхио Рамос

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Серхио Роберто подвел итоги матча с мадридским «Реалом», который состоялся 3 декабря в рамках 14-го тура чемпионата Испании (1:1).

«Нельзя расслабляться в таких играх. «Реал» умеет забивать в концовке. Особенно это касается Серхио Рамоса. Да, мы могли сократить отставание в турнирной таблице, но я не думаю, что это играет ключевую роль. Важно играть на все сто процентов. В таком случае у нас больше шансов сократить разрыв.

В «Барселоне» много игроков мирового уровня. Не думаю, что результат матча с «Реалом» – вина полузащитников. Это вина всей команды», – приводит слова Роберто Goal.

Матч

Барселона - Реал - 1:1 (0:0)

Голы

Суарес Л. 53 (1:0). Рамос 90 (1:1).

Состав

Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Маскерано, Роберто, Гомеш (Туран, 78), Ракитич (Иньеста, 60), Бускетс, Месси, Неймар (Суарес Д., 89), Суарес Л.

Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Марсело, Рамос, Иско (Каземиро, 67), Ковачич (Мариано, 86), Модрич, Васкес, Роналду, Бензема (Асенсио, 77)

Предупреждения:

Неймар, 28; Суарес Л., 75; Бускетс, 84; Маскерано, 89 - Иско, 14; Карвахаль, 81

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

03 декабря 18:15, Ноу Камп, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хосеп Гвардиола: «Сити» быстрее принимает решения, чем моя «Бавария» или «Барселона»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру своих подопечных в нынешнем сезоне.Луис Энрике: В матче с «Боруссией» М не буду рисковать здоровьем игроков «Барселоны»Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Боруссией» из Менхенгладбаха, которая состоится в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.Георгий Черданцев: Немедленно отдайте «Золотой мяч» Серхио РамосуКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черднацев назвал своего претендента на «Золотой мяч» по итогам текущего года.Месси сыграет против «Боруссии» с первых минутЛионель Месси сможет принять участие в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с менхенгладбахской «Боруссией».Представлен проект формы «Барселоны» на следующий сезон (фото)Представлен проект формы «Барселоны» на следующий сезон (фото)Каталонский портал Sport.es представил изображение проектов формы «Барселоны» на сезон-2017/18.Роналду – вор и мошенник?Роналду – вор и мошенник?Николай Яременко об уходе от налогов португальской легенды.Карасев обслужит матч Лиги чемпионов «Барселона» - «Боруссия» (Мг)Российский арбитр Сергей Карасев назначен на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» - «Боруссия» (Менхенгладбах).Зинедин Зидан: «Реалу» было крайне тяжело после гола СуаресаЗинедин Зидан: «Реалу» было крайне тяжело после гола СуаресаГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов после окончания матча с «Барселоной» (1:1).Зидан задумал, Модрич исполнил. Почему «Реал» заслужил ничью в игре с «Барсой»Зидан задумал, Модрич исполнил. Почему «Реал» заслужил ничью в игре с «Барсой»«Советский спорт» рассказывает, почему спасение «Реала» в концовке встречи с «Барселоной» - справедливый итог класико.Зинедин Зидан: На Рамоса всегда можно положиться в таких матчахГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в 14-м туре чемпионата Испании. Напомним, что матч завершился вничью – 1:1.Дмитрий Черышев: Рано говорить об успехах ЗиданаБывший тренер в системе мадридского «Реала» Дмитрий Черышев - о Зидане.Дмитрий Черышев: «Реалу» повезлоДмитрий Черышев: «Реалу» повезлоБывший тренер в системе мадридского «Реала» Дмитрий Черышев - об итогах класико.Серхио Рамос: Поражение было бы несправедливым результатомЗащитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями после матча против «Барселоны». Напомним, что матч завершился вничью (1:1).Гол Рамоса спас «Реал» от поражения в матче с «Барселоной»Матч 14-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Барселона» - «Реал». Стартовые составыСтали известны стартовые составы на матч 14-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».Тина Канделаки: Я тоже обожаю «эль класико», но деньги и финансовый расчет первичныГенеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о том, почему канал не покажет матч 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» - «Реал».«Барселона» не проиграет «Реалу». Прогноз «Советского спорта» на класико«Барселона» не проиграет «Реалу». Прогноз «Советского спорта» на класикоОбозреватель «Советского спорта» Николай Яременко дает прогноз на матч «Барселона» – «Реал».Матч «Барселона» – «Реал» в картинкахМатч «Барселона» – «Реал» в картинкахВсе, что нужно знать о главном испанском противостоянии – в инфографике «Советского спорта».Класико и остальные. Что смотреть на выходныхКласико и остальные. Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет главные матчи европейского уик-энда, который обещает быть как никогда жарким.Хосеп Гвардиола: Надеюсь, в игре с «Реалом» «Барселона» покажет, на что она способнаГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется на то, что «Барселона» одолеет мадридский «Реал» в 14-м туре чемпионата Испании.

Реал
Реалкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Серхио Роберто
Серхио Робертовсе новости
Серхио Рамос
Серхио Рамосвсе новости

Cпецпредложение