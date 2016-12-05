Серхио Роберто: «Реал» умеет забивать в концовке, особенно Серхио Рамос

Полузащитник «Барселоны» Серхио Роберто подвел итоги матча с мадридским «Реалом», который состоялся 3 декабря в рамках 14-го тура чемпионата Испании (1:1).



«Нельзя расслабляться в таких играх. «Реал» умеет забивать в концовке. Особенно это касается Серхио Рамоса. Да, мы могли сократить отставание в турнирной таблице, но я не думаю, что это играет ключевую роль. Важно играть на все сто процентов. В таком случае у нас больше шансов сократить разрыв.



В «Барселоне» много игроков мирового уровня. Не думаю, что результат матча с «Реалом» – вина полузащитников. Это вина всей команды», – приводит слова Роберто Goal.



