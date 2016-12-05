Серхио Роберто: «Реал» умеет забивать в концовке, особенно Серхио Рамос
Полузащитник «Барселоны» Серхио Роберто подвел итоги матча с мадридским «Реалом», который состоялся 3 декабря в рамках 14-го тура чемпионата Испании (1:1).
«Нельзя расслабляться в таких играх. «Реал» умеет забивать в концовке. Особенно это касается Серхио Рамоса. Да, мы могли сократить отставание в турнирной таблице, но я не думаю, что это играет ключевую роль. Важно играть на все сто процентов. В таком случае у нас больше шансов сократить разрыв.
В «Барселоне» много игроков мирового уровня. Не думаю, что результат матча с «Реалом» – вина полузащитников. Это вина всей команды», – приводит слова Роберто Goal.
Матч
Голы
Суарес Л. 53 (1:0). Рамос 90 (1:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Маскерано, Роберто, Гомеш (Туран, 78), Ракитич (Иньеста, 60), Бускетс, Месси, Неймар (Суарес Д., 89), Суарес Л.
Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Марсело, Рамос, Иско (Каземиро, 67), Ковачич (Мариано, 86), Модрич, Васкес, Роналду, Бензема (Асенсио, 77)
Предупреждения:
Неймар, 28; Суарес Л., 75; Бускетс, 84; Маскерано, 89 - Иско, 14; Карвахаль, 81
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
03 декабря 18:15, Ноу Камп, Текстовая трансляция