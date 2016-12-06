«Бенфика» - «Наполи». Начало текстовой трансляции – 22:45 мск
Во вторник в матче
шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют португальская «Бенфика» и
итальянский «Наполи».
Их матч пройдет в
Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и начнется в 22:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После пяти туров в
группе В лидировали «Наполи» и «Бенфика», у которых было по восемь очков. Семь
очков имел турецкий «Бешикташ», а два – киевское «Динамо».
Отметим, что в матче первого круга «Наполи» дома обыграл «Бенфику» со счетом 4:2.
Матч
Место и дата
06 декабря 22:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция
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