«Бенфика» - «Наполи». Начало текстовой трансляции – 22:45 мск

Во вторник в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют португальская «Бенфика» и итальянский «Наполи».

Их матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После пяти туров в группе В лидировали «Наполи» и «Бенфика», у которых было по восемь очков. Семь очков имел турецкий «Бешикташ», а два – киевское «Динамо».

Отметим, что в матче первого круга «Наполи» дома обыграл «Бенфику» со счетом 4:2.