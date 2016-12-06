«Бавария» - «Атлетико». Начало текстовой трансляции – 22:45 мск

Во вторник в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют немецкая «Бавария» и испанский «Атлетико».

Их матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После пяти туров в группе D лидировал «Атлетико», у которого было 15 очков. Девять очков было у «Баварии». Эти команды досрочно пробились в плей-офф Лиги чемпионов.