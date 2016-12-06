«Бавария» - «Атлетико». Начало текстовой трансляции – 22:45 мск
Во вторник в матче
шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют немецкая «Бавария» и
испанский «Атлетико».
Их матч пройдет в
Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и начнется в 22:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После пяти туров в группе D лидировал «Атлетико», у которого было 15 очков. Девять очков было у «Баварии». Эти команды досрочно пробились в плей-офф Лиги чемпионов.
Матч
Место и дата
06 декабря 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция
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