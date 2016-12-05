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Сергей Карякин: После проигрыша в 8-й партии Магнус сильно занервничал

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин побывал в редакции «Советского спорта».

- Но Магнус признался, что был на грани нервного срыва, так как не рассчитывал на такое сопротивление с вашей стороны. Когда у него задрожали руки?
- После проигрыша в 8-й партии Магнус ушел с пресс-конференции. Это серьезное нарушение, за это полагается большой штраф, но в тот момент эмоции у Магнуса взяли верх над здравым смыслом. Что чемпион мира нервничает, чувствовалось вплоть до тай-брейка. А затем Карлсен поймал кураж в быстрых шахматах. Тяжеловато с ним было бороться.

26 ноября в Нью-Йорке завершился матч на первенство мира. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отстоял звание, победив претендента, россиянина Сергея Карякина на тай-брейке со счетом 3:1.

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