Сергей Карякин: После проигрыша в 8-й партии Магнус сильно занервничал

Сегодня вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин побывал в редакции «Советского спорта».



- Но Магнус признался, что был на грани нервного срыва, так как не рассчитывал на такое сопротивление с вашей стороны. Когда у него задрожали руки?

- После проигрыша в 8-й партии Магнус ушел с пресс-конференции. Это серьезное нарушение, за это полагается большой штраф, но в тот момент эмоции у Магнуса взяли верх над здравым смыслом. Что чемпион мира нервничает, чувствовалось вплоть до тай-брейка. А затем Карлсен поймал кураж в быстрых шахматах. Тяжеловато с ним было бороться.

26 ноября в Нью-Йорке завершился матч на первенство мира. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отстоял звание, победив претендента, россиянина Сергея Карякина на тай-брейке со счетом 3:1.