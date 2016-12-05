Сергей Карякин: Получу призовые и карточку с пин-кодом отдам супруге

Сегодня вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин побывал в редакции «Советского спорта».



- Сергей, на что вы потратите свои призовые за матч в размере 450 тысяч евро?

- Хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Я его переадресую свjей супруге Галие. Как только призовые деньги поступят на карточку, ей сразу скажу пин-код и пусть она распоряжается деньгами по своему усмотрению.



- Но, возможно, вы хотели бы совершить глобальную покупку – купить новую машину или квартиру в Москве?

- Мы живем за городом. Но хотелось бы иметь и квартиру в Москве.



26 ноября в Нью-Йорке завершился матч на первенство мира. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отстоял звание, победив претендента, россиянина Сергея Карякина на тай-брейке со счетом 3:1.