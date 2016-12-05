«Спартак» впервые в сезоне пропустил со стандарта
Нападающий «Рубина» Жонатас открыл счет в матче 17-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Забитый после розыгрыша углового мяч стал первым, пропущенным в нынешнем чемпионате красно-белыми со стандартного положения, не считая пенальти.
Завершается первый тайм, счет 1:1. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов, Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр, Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65
Удаления:
нет - Набиуллин, 70
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция