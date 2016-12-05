Тимофей Калачев: Почувствовав вкус Лиги чемпионов, хочется повторить все это снова
Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился своими эмоциями от выступления в Лиге чемпионов.
- Чему научила вас Лига чемпионов?
- Игры с топ-клубами оставляют в душе необычные чувства. Всегда интересно выступать на лучших стадионах, играть против сильных футболистов. Это запоминается на всю жизнь.
- Хотели бы еще раз сыграть в таком турнире?
- Конечно. Почувствовав вкус Лиги чемпионов, хочется повторить все это снова. У нас есть шанс попасть в Лигу Европы и продлить эти необычные ощущения, - сказал Калачев.
Матч
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция
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