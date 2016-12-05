Иван Данильянц: Надеемся, что Джанаев и Ерохин завтра помогут «Ростову»
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о готовности своей команды к матчу Лиги чемпионов с ПСВ.
– Ерохин и Джанаев не сыграли из-за травм в прошлом туре, но надеемся, что завтра оба футболиста будут готовы. К концу года практически не осталось ребят, у которых чего-то не болит. Все истощены эмоционально и физически, но игры в Лиге чемпионов – это что-то особенное. Мы должны сделать все, чтобы быть максимально готовыми к ПСВ, – сказал Данильянц.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция
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