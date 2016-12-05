Геннадий Головкин: Не стоит спорить с судейскими оценками боя Лебедев – Гассиев

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин высказался о поединке между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.



Напомним, по итогам 12-ти раундов победителем этого боя вышел Гассиев.



«Это был великолепный боксерский поединок, в котором встретились настоящие профессионалы своего дела. Бой проходил в достаточно равной и бескомпромиссной борьбе. Каждый боксер имел шанс закончить бой досрочно. Мне, как и зрителям, очень понравилась эта схватка. Результат боя? Победил сильнейший, не стоит спорить с судейскими оценками», – цитируют Головкина «Известия».

Напомним, Гассиев победил Лебедева разделенным решением судей (116:111, 116:112, 113:114). Мурат завоевал чемпионский пояс IBF, в то время как титул WBA остался у Дениса (он не был выставлен на этот поединок).