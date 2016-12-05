Иван Данильянц: «Ростов» будет нацелен на победу в матче с ПСВ
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с ПСВ.
– Завтра «Ростов» устроит ничья. Это плюс для вашей команды?
– Это непростая задача. Как будет строиться игра? В обороне мы играем хорошо, но пропустили с этой командой два мяча в первый встрече. Это было неожиданностью. ПСВ хорошо играет в атаке. Но мы будем нацелены на победу.
– Как оцениваете выступление Ростова в Лиге чемпионов?
– Мы сделали большое дело в этом турнире. После неудачного начала мы хорошо проявили себя . До конца присутствует интрига, которая должна будет разрешиться завтра, – сказал Данильянц.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция
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