Промес стал лидером чемпионата по системе «гол плюс пас»
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, сравняв счет в матче 17-го тура чемпионата России с «Рубином», вышел на первое место в первенстве по системе «гол плюс пас».
Теперь на счету голландца 12 (6 голов и 6 передач) очков.
У идущего вторым форварда «Зенита» Артема Дзюбы - 11 (8+3) баллов. В активе полузащитника питерцев Жулиано и нападающего «Краснодара» Федора Смолова - 10 очков.
Отметим, что Смолов, открывший счет в параллельно проходящем матче «Краснодар» - «Крылья Советов», с десятью голами упрочил свое лидерство в споре бомбардиров чемпионата. У него на два гола больше, чем у Дзюбы и Бекима Балая из «Терека».
Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов, Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр, Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65
Удаления:
нет - Набиуллин, 70
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция