Китайский клуб согласился платить Тевесу 635 тысяч фунтов в неделю

Представители аргентинского нападающего «Боки Хуниорс» Карлоса Тевеса практически договорились с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» о переходе футболиста, сообщает The Sun.

По данным издания, бывший 32-летний форвард «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентуса» будет получать в Поднебесной 635 тысяч фунтов в неделю.

«Мы много сделали, пытаясь подписать Тевеса. Могу уверенно сказать, что на переговорах достигнут прорыв. Но по разным причинам мы пока еще не завершили сделку», - сказал президент «Шанхая Шэньхуа».