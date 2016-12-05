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«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Краснодара» в матче 17-го тура чемпионата России разошлись миром с «Крыльями Советов» (1:1).

Встреча, прошедшая на домашней арене «быков», завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев Федор Смолов. Игрок сборной России, получив мяч в штрафной площади, обыграл защитника «Крыльев» и пробил в дальнюю штангу.

На 71-й минуте встречи нападающий гостей Сергей Корниленко восстановил равновесие в игре.

По итогам первой половины сезона подопечные Игоря Шалимова, набрав после 17-ти туров 28 очков, занимают 5 место в таблице чемпионата России. На счету самарской команды – 15 баллов и 12-е место.

РФПЛ
17-й тур

Матч

Краснодар - Крылья Советов - 1:1 (0:0)

Голы

Смолов 48 (1:0). Корниленко 71 (1:1).

Состав

Краснодар: Крицюк, Налдо, Енджейчик, Гранквист, Калешин, Измайлов, Жоаозиньо, Газинский, Ахмедов (Окриашвили, 59), Каборе, Смолов

Крылья Советов: Лория, Таранов, Бато, Ятченко, Маргасов, Цаллагов, Молло (Божин, 83), Башкиров, Чочиев (Зинков, 58), Корниленко (Садик, 89), Паскуато

Предупреждения:

Газинский, 44 - Маргасов, 65; Лория, 86; Ятченко, 90

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

05 декабря 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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