«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов»
Футболисты «Краснодара» в матче 17-го тура чемпионата России разошлись миром с «Крыльями Советов» (1:1).
Встреча, прошедшая на домашней арене «быков», завершилась со счетом 1:1.
Первый гол в матче забил нападающий хозяев Федор Смолов. Игрок сборной России, получив мяч в штрафной площади, обыграл защитника «Крыльев» и пробил в дальнюю штангу.
На 71-й минуте встречи нападающий гостей Сергей Корниленко восстановил равновесие в игре.
По итогам первой половины сезона подопечные Игоря Шалимова, набрав после 17-ти туров 28 очков, занимают 5 место в таблице чемпионата России. На счету самарской команды – 15 баллов и 12-е место.
РФПЛ
17-й тур
Матч
Краснодар - Крылья Советов - 1:1 (0:0)
Голы
Смолов 48 (1:0). Корниленко 71 (1:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Налдо, Енджейчик, Гранквист, Калешин, Измайлов, Жоаозиньо, Газинский, Ахмедов (Окриашвили, 59), Каборе, Смолов
Крылья Советов: Лория, Таранов, Бато, Ятченко, Маргасов, Цаллагов, Молло (Божин, 83), Башкиров, Чочиев (Зинков, 58), Корниленко (Садик, 89), Паскуато
Предупреждения:
Газинский, 44 - Маргасов, 65; Лория, 86; Ятченко, 90
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция