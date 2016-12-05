В Южной Корее за читерство будут сажать в тюрьму

Правительство Южной Кореи внесло поправки в закон, согласно которым создание и распространение специальных программ, которые помогают получать преимущество в компьютерных играх, становится незаконным.



Разработчикам нелегальных программ может грозить штраф в размере до 50 миллионов южнокорейских вон (около 43 000 долларов) или лишение свободы на срок до пяти лет.



Стоит отметить, что в октябре этого года полицейские Сеула арестовали 11 человек, подозреваемых в создании и использовании программы LoL Helper, которая позволяла быстрее подниматься в рейтинге и лучше уворачивался от снарядов в игре League of Legends. Разработчики LoL Helper заработали на программе 350 000 долларов.



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