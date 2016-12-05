Защитник «Рубина» Набиуллин удален в матче со «Спартаком»
Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин удален с поля в матче со «Спартаком».
На 70-й минуте он за грубую игру на Романе Зобнине получил вторую желтую карточку и отставил свою команду вдесятером.
Практически сразу после этого Денис Глушаков вывел красно-белых вперед - 2:1.
Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75
Удаления:
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция