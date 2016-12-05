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КОНМЕБОЛ подтвердила, что «Шапекоэнсе» признан победителем Копа Судамерикана

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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подтвердила, что признает бразильский клуб «Шапекоэнсе» победителем Копа Судамерикана. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Сообщается, что такое решение было принято в связи с трагедией, которая произошла с командой. Вместе с тем, колумбийский клуб «Атлетико Насьонаналь»,  который должен был стать их соперником по финалу, получит от КОНМЕБОЛ премию за проявление фэйр-плей в размере миллиона долларов США.

Напомним, что трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 75 человек погибли, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов – вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших – члены экипажа.  

Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». После крушения колумбийский клуб первым подал просьбу признать «Шапекоэнсе» победителем Копа Судамерикана.


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