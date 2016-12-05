КОНМЕБОЛ подтвердила, что «Шапекоэнсе» признан победителем Копа Судамерикана

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подтвердила, что признает бразильский клуб «Шапекоэнсе» победителем Копа Судамерикана. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Сообщается, что такое решение было принято в связи с трагедией, которая произошла с командой. Вместе с тем, колумбийский клуб «Атлетико Насьонаналь», который должен был стать их соперником по финалу, получит от КОНМЕБОЛ премию за проявление фэйр-плей в размере миллиона долларов США.

Напомним, что трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 75 человек погибли, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов – вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших – члены экипажа.

Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». После крушения колумбийский клуб первым подал просьбу признать «Шапекоэнсе» победителем Копа Судамерикана.



