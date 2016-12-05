Глушаков вывел «Спартак» вперед в матче с «Рубином», Промес удален за вторую желтую карточку

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков вывел свою команду вперед в матче 17-го тура РФПЛ с казанским «Рубином».



Игрок сборной России подобрал мяч после розыгрыша углового, пробив первым касанием.

Отметим, что до этого эпизода был удален защитник гостей Эльмир Набиуллин, а на 76-й минуте матча автор первого гола красно-белых Квинси Промес получил вторую желтую карточку и покинул поле.

На данный момент счет в игре 2:1 в пользу столичного клуба.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.



