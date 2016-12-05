Глушаков вывел «Спартак» вперед в матче с «Рубином», Промес удален за вторую желтую карточку
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков вывел свою команду вперед в матче 17-го тура РФПЛ с казанским «Рубином».
Игрок сборной России подобрал мяч после розыгрыша углового, пробив первым касанием.
Отметим, что до этого эпизода был удален защитник гостей Эльмир Набиуллин, а на 76-й минуте матча автор первого гола красно-белых Квинси Промес получил вторую желтую карточку и покинул поле.
На данный момент счет в игре 2:1 в пользу столичного клуба.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75
Удаления:
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция