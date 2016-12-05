Генич считает, что «Спартаку» повезло в матче с «Рубином»

Жулиано: Причина успехов «Спартака» в том, что они выступают только в Премьер-лиге

Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал, ждут ли футболисты открытия стадиона на Крестовском острове в Петербурге, и поделился мнением о причинах успехов «Спартака».