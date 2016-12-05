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Генич считает, что «Спартаку» повезло в матче с «Рубином»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался об игре 17-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и казанским «Рубином».

Напомним, встреча между командами завершилась победой столичного клуба со счетом 2:1.

«Пусть всегда будет метель и такой эмоциональный футбол!», – написал Генич на своей странице в Twitter.

«Такой фарт у Спартака, конечно!», – добавил Константин.

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