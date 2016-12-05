«Спартак» вырвал победу у «Рубина»
«Спартак» дома обыграл «Рубин» (2:1) в 17-м туре чемпионата России.
Счет на 38-й минуте встречи, проходившей в сильную метель, открыл после розыгрыша углового нападающий гостей Жонатас. Этот мяч стал первым, пропущенным в нынешнем чемпионате красно-белыми со стандартного положения, не считая пенальти.
Под занавес первого тайма полузащитник Квинси Промес, использовав грубейшую ошибку соперника, восстановил равенство.
На 70-й минуте защитник Эльмир Набиуллин за грубость получил вторая желтую карточку и оставил свою команду вдесятером. Вскоре после этого Денис Глушаков вывел красно-белых вперед.
На 79-й минуте главный судья Михаил Вилков уравнял составы - вторую желтую карточку при игре в атаке получил Промес. Уфимцы в концовке имели шанс забить, но хозяева отстояли свое преимущество.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Красно-белые с 40 очками уходят на зимний перерыв лидерами первенства, на пять баллов опережая «Зенит». Казанцы с 25 очками - на девятой позиции.
В следующем туре «Спартак» 3 марта 2017 года сыграет на выезде с «Краснодаром», а «Рубин» в тот же день встретится в гостях с «Анжи».
Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75
Удаления:
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция