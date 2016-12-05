«Спартак» вырвал победу у «Рубина»

«Спартак» дома обыграл «Рубин» (2:1) в 17-м туре чемпионата России.

Счет на 38-й минуте встречи, проходившей в сильную метель, открыл после розыгрыша углового нападающий гостей Жонатас. Этот мяч стал первым, пропущенным в нынешнем чемпионате красно-белыми со стандартного положения, не считая пенальти.

Под занавес первого тайма полузащитник Квинси Промес, использовав грубейшую ошибку соперника, восстановил равенство.

На 70-й минуте защитник Эльмир Набиуллин за грубость получил вторая желтую карточку и оставил свою команду вдесятером. Вскоре после этого Денис Глушаков вывел красно-белых вперед.

На 79-й минуте главный судья Михаил Вилков уравнял составы - вторую желтую карточку при игре в атаке получил Промес. Уфимцы в концовке имели шанс забить, но хозяева отстояли свое преимущество.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Красно-белые с 40 очками уходят на зимний перерыв лидерами первенства, на пять баллов опережая «Зенит». Казанцы с 25 очками - на девятой позиции.

В следующем туре «Спартак» 3 марта 2017 года сыграет на выезде с «Краснодаром», а «Рубин» в тот же день встретится в гостях с «Анжи».