Тульский «Арсенал» дома обыграл «Анжи»
Матч 17-го тура чемпионата России между «Арсеналом»
и «Анжи» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Арсенала».
В составе победителей победный гол забил Максим Беляев. На 70-й минуте хозяева разыграли угловой и доставили мяч до вратарской, где находился Максим, который вколотил мяч в сетку ворот «Анжи».
«Арсенал» набрал 12 очков и занимает 15-е место в чемпионате России. У «Анжи» 20 очков и 11-е место. В следующем туре «Анжи» примет «Рубин», а «Арсенал» на выезде сыграет с «Оренбургом».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Чемпионат России. Премьер-лига
17-й тур
Матч
Голы
Беляев 70 (1:0).
Состав
Арсенал: Левашов, Беляев, Горбатюк, Ершов, Вергара, Хагуш, Стеклов (Шешуков, 90), Горбатенко, Максимов (Аппаев, 80), Берхамов, Бурмистров (Власов, 90)
Анжи: Беленов, Гасанов, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Маевский, Иличевич (Бериша, 60), Георгиевский (Газимагомедов, 81), Будковский, Боли, Эбесилио (Щербак, 88)
Предупреждения:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Арсенал, Текстовая трансляция