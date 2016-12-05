Тульский «Арсенал» дома обыграл «Анжи»

Матч 17-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Анжи» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Арсенала».

В составе победителей победный гол забил Максим Беляев. На 70-й минуте хозяева разыграли угловой и доставили мяч до вратарской, где находился Максим, который вколотил мяч в сетку ворот «Анжи».

«Арсенал» набрал 12 очков и занимает 15-е место в чемпионате России. У «Анжи» 20 очков и 11-е место. В следующем туре «Анжи» примет «Рубин», а «Арсенал» на выезде сыграет с «Оренбургом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат России. Премьер-лига

17-й тур