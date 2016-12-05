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Калачев признан лучшим футболистом Белоруссии

Источник:  «Прессбол»Комментарии

Полузащитник «Ростова» и сборной Белоруссии Тимофей Калачев признан лучшим футболистом страны в 2016 году.

Как сообщает «Прессбол», второе место досталось голкиперу греческого «Атромитоса» Андрею Горбунову. Третье — хавбеку БАТЭ Игорю Стасевичу. Все лауреаты были названы на церемонии закрытия сезона «Звездный мяч-2016». Калачев был признан лучшим в результате опроса 422 респондентов , в число которых вошли представители СМИ, тренеры, игроки, арбитры.

В предыдущие годы в самой престижной номинации — «Лучший футболист Белоруссии» — короновались 21 человек: Сергей Гоцманов (1983, 1985, 1987, 1989), Сергей Алейников (1984, 1986, 1988), Александр Метлицкий (1990), Юрий Курбыко (1991), Андрей Зыгмантович (1992, 1994), Сергей Герасимец (1993), Валентин Белькевич (1995), Владимир Маковский (1996), Андрей Лаврик (1997), Александр Хацкевич (1998, 2000), Сергей Гуренко (1999), Геннадий Тумилович (2001), Александр Глеб (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008), Максим Ромащенко (2004), Александр Кульчий (2009), Юрий Жевнов (2010), Александр Гутор (2011), Ренан Брессан (2012), Тимофей Калачев (2013), Сергей Кривец (2014), Игорь Стасевич (2015). 


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