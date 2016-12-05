«Спартак», обыграв «Рубин», одержал первую волевую победу в нынешнем сезоне
Сегодня московский «Спартак» в матче 17-го тура чемпионата России обыграл на своем поле казанский «Рубин».
Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 2:1.
Первый гол в матче забил форвард гостей Жонатас. В составе победителей точными ударами отметились два полузащитника: Квинси Промес и Денис Глушаков.
Таким образом, «Спартак» одержал первую волевую победу в нынешнем сезоне.
Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75
Удаления:
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
Фернандеш, Жонатас или Глушаков? Выбери лучший гол 17-го тура