Шенол Гюнеш: Последнее место «Динамо» не говорит об их слабости

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо». Напомним, что командам предстоит сыграть в шестом туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Подобные матчи важны для любой команды, но у нас намного больше причин желать победы. У нас есть возможность выйти в плей-офф Лиги чемпионов, тогда как для хозяев уже ничего не изменится. Победа в завтрашнем поединке будет иметь большое значение не только для нашей команды, но и для всего турецкого футбола. Сейчас мы думаем лишь о том, как добиться своей цели и реализовать этот исторический шанс. Лично для меня это самый важный матч в году.

Завтра мы сыграем с очень серьезным соперником. «Динамо» - клуб с большими традициями. То, что киевляне на последнем месте, не говорит об их слабости. Мы с большим уважением относимся к «Динамо». В обеих командах хватает отличных футболистов, поэтому мы ожидаем очень хорошей и интересной игры», - цитирует Гюнеша официальный сайт УЕФА.

Матч «Динамо» - «Бешикташ» состоится 6 декабря и начнется в 22:45 по Москве.