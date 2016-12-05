Михаил Кержаков: Мой брат мог бы заменить меня в воротах
Вратарь «Зенита»
Михаил Кержаков рассказал о взаимоотношениях со своим братом Александром
Кержаковым.
- Кто из полевых
игроков «Зенита» может заменить вратаря? Говорят, Артем Дзюба уверенно
чувствует себя в воротах.
- Это он так говорит (смеется). Мой брат может меня заменить, он тоже прыгучий: роста небольшого, но прыгает хорошо. В общем, заменить меня есть кем.
- Легко ли играть с
братом в одной команде, часто приходится выслушивать от него критику?
- Играть с братом в одной команде гораздо легче, чем в разных. Когда мы играли друг против друга, он постоянно мне забивал. Саша меня уже практически не критикует. А раньше я часто получал от него, - приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».
Напомним, Михаил Кержаков в сезоне-2016/17 провел за сине-бело-голубых
шесть матчей в РФПЛ и пропустил в них пять мячей, его брат Александр Кержаков сыграл
девять матчей и забил один гол.
После 17 туров «Зенит» 35 очками занимает второе место в РФПЛ. От лидера чемпионата «Спартака» петербуржцы отстают на 5 очков.