Михаил Кержаков: Мой брат мог бы заменить меня в воротах

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о взаимоотношениях со своим братом Александром Кержаковым.

- Кто из полевых игроков «Зенита» может заменить вратаря? Говорят, Артем Дзюба уверенно чувствует себя в воротах.

- Это он так говорит (смеется). Мой брат может меня заменить, он тоже прыгучий: роста небольшого, но прыгает хорошо. В общем, заменить меня есть кем.

- Легко ли играть с братом в одной команде, часто приходится выслушивать от него критику?

- Играть с братом в одной команде гораздо легче, чем в разных. Когда мы играли друг против друга, он постоянно мне забивал. Саша меня уже практически не критикует. А раньше я часто получал от него, - приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

Напомним, Михаил Кержаков в сезоне-2016/17 провел за сине-бело-голубых шесть матчей в РФПЛ и пропустил в них пять мячей, его брат Александр Кержаков сыграл девять матчей и забил один гол.

После 17 туров «Зенит» 35 очками занимает второе место в РФПЛ. От лидера чемпионата «Спартака» петербуржцы отстают на 5 очков.