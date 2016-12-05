Вадим Скрипченко: Надеюсь, весной продолжим так же
Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко
после ничьей в матче 17 тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:1) поздравил команду с ничьей.
- Хотели завершить год, взяв очки. Понимали, что «Краснодар» у себя дома будет играть агрессивно, особенно после поражения в Грозном. Мы не ставили задачу игры первым номером – важно было грамотно действовать на контратаках. Гол Смолова – его индивидуальное мастерство. Он хорошо сыграл. Но мы смогли отыграться, забив с углового, после чего не дали создать опасных моментов у своих ворот. Парни почти целиком выполнили план на игру, поэтому поздравляю их с этим результатом.
- Какой футбол стоит ждать от «Крыльев» весной?
- Нужно поработать над функциональным состоянием. Потенциал у команды большой. Надеюсь, весной продолжим в том же духе.
- Стоит ли ожидать усиления состава в зимнюю паузу?
- У нас есть пожелания, но по ним нужно думать. Да, две или три позиции хочется усилить для конкуренции. Сегодня, например, у нас несколько человек не смогли играть. Не помешает иметь по несколько игроков на каждую позицию.
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Матч
Краснодар - Крылья Советов - 1:1 (0:0)
Голы
Смолов 48 (1:0). Корниленко 71 (1:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Налдо, Енджейчик, Гранквист, Калешин, Измайлов, Жоаозиньо, Газинский, Ахмедов (Окриашвили, 59), Каборе, Смолов
Крылья Советов: Лория, Таранов, Бато, Ятченко, Маргасов, Цаллагов, Молло (Божин, 83), Башкиров, Чочиев (Зинков, 58), Корниленко (Садик, 89), Паскуато
Предупреждения:
Газинский, 44 - Маргасов, 65; Лория, 86; Ятченко, 90
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция