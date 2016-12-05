Вадим Скрипченко: Надеюсь, весной продолжим так же

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко после ничьей в матче 17 тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:1) поздравил команду с ничьей.

- Хотели завершить год, взяв очки. Понимали, что «Краснодар» у себя дома будет играть агрессивно, особенно после поражения в Грозном. Мы не ставили задачу игры первым номером – важно было грамотно действовать на контратаках. Гол Смолова – его индивидуальное мастерство. Он хорошо сыграл. Но мы смогли отыграться, забив с углового, после чего не дали создать опасных моментов у своих ворот. Парни почти целиком выполнили план на игру, поэтому поздравляю их с этим результатом.

- Какой футбол стоит ждать от «Крыльев» весной?

- Нужно поработать над функциональным состоянием. Потенциал у команды большой. Надеюсь, весной продолжим в том же духе.

- Стоит ли ожидать усиления состава в зимнюю паузу?

- У нас есть пожелания, но по ним нужно думать. Да, две или три позиции хочется усилить для конкуренции. Сегодня, например, у нас несколько человек не смогли играть. Не помешает иметь по несколько игроков на каждую позицию.