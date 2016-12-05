Game Show проведет рождественский благотворительный турнир по FIFA

19 декабря в прямом эфире телеканала Game Show состоится благотворительный товарищеский оффлайн турнир по FIFA - Strawberry fields Cup 2016.



В студии телеканала киберспортсмены представляющие футбольные клубы ведущих европейских чемпионатов - Спартак, Валенсию, Шальке 04 и Легия разыграют призовой фонд в 5 000 долларов. Весь призовой фонд будет передан спортсменами в БФ «Галчонок» для помощи семье Ищук.



Ищук Павел и Александр, 02.11.2013, обоим при рождении поставили диагноз ДЦП. Чтобы идти дальше, развиваться и добиваться новых результатов, мальчикам нужен новый курс реабилитации, но оплатить его семья не в состоянии.



Пятичасовой благотворительный марафон также будет содержать интервью с гостями в студии, сюжеты об игроках и о тех, кому требуется помощь. Также запланировано живое выступление актёра, шоумена и музыканта, звезды сериала «Универ» Станислава Ярушина.



Весь турнир будет комментироваться на двух языках - русском и английском. Англоязычная трансляция будет вестись в интернете на платфореме Twitch.tv, русскоязычная в эфире телеканала Game Show и в интернете. На русском матчи озвучит главный редактор портала Sports.ru, ведущий шоу «КульТура» Юрий Дудь, на английском – комментатор Мэтт «Sky» Эндрюс.