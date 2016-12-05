Массимо Каррера: «Спартаку» помог тот факт, что «Рубин» не стал закрываться в обороне

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре 17-го тура РФПЛ с казанским «Рубином».



Напомним, красно-белые обыграли своего соперника на домашней арене со счетом 2:1, одержав первую волевую победу в сезоне.



«Это был очень сложный матч, но мы доказали, что у нас есть характер. Мы боролись до самого конца. «Спартак» хотел победить и мы это получили.



Первая волевая победа в сезоне? Каждый матч для нашей команды – особенный. Сегодня ребята очень старались, к тому же, нам помог и тот факт, что «Рубин» не стал закрываться в обороне.

Первая желтая карточка Промеса? Не могу ничего сказать, поскольку я смотрел в другую сторону. Если судья принял такое решение, значит так оно и было», – сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».