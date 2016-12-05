Массимо Каррера: «Спартаку» помог тот факт, что «Рубин» не стал закрываться в обороне
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре 17-го тура РФПЛ с казанским «Рубином».
Напомним, красно-белые обыграли своего соперника на домашней арене со счетом 2:1, одержав первую волевую победу в сезоне.
«Это был очень сложный матч, но мы доказали, что у нас есть характер. Мы боролись до самого конца. «Спартак» хотел победить и мы это получили.
Первая волевая победа в сезоне? Каждый матч для нашей команды – особенный. Сегодня ребята очень старались, к тому же, нам помог и тот факт, что «Рубин» не стал закрываться в обороне.
Первая желтая карточка Промеса? Не могу ничего сказать, поскольку я смотрел в другую сторону. Если судья принял такое решение, значит так оно и было», – сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Фернандеш, Жонатас или Глушаков? Выбери лучший гол 17-го тура
Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75
Удаления:
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция