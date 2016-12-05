Известного фаната «Спартака» «Профессора» увезли с инсультом после матча с «Рубином»
Известного болельщика «Спартака» Амира Хуслютдинова, известного в фанатской среде под прозвищем «Профессор», увезли на машине скорой помощи с инсультом после матча 17-го тура РФПЛ с «Рубином», сообщает «Р-Спорт».
Красно-белые сегодня на «Открытие Арене» одержали волевую победу над казанцами со счетом 2:1 и ушли на зимний перерыв лидерами первенства, опережая «Зенит» на пять очков.
Фернандеш, Жонатас или Глушаков? Выбери лучший гол 17-го тура
Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75
Удаления:
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция