Известного фаната «Спартака» «Профессора» увезли с инсультом после матча с «Рубином»

Известного болельщика «Спартака» Амира Хуслютдинова, известного в фанатской среде под прозвищем «Профессор», увезли на машине скорой помощи с инсультом после матча 17-го тура РФПЛ с «Рубином», сообщает «Р-Спорт».

Красно-белые сегодня на «Открытие Арене» одержали волевую победу над казанцами со счетом 2:1 и ушли на зимний перерыв лидерами первенства, опережая «Зенит» на пять очков.