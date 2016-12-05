Матч против «Рубина» собрал самую маленькую аудиторию болельщиков «Спартака» за четыре месяца
Матч против «Рубина» собрал самую маленькую аудиторию болельщиков «Спартака» за четыре месяца
Матч «Спартака» и «Рубина» стал для московского клуба одним из самых малопосещаемых в этом сезоне. На трибунах собралось 20512 болельщиков. Возможно, причиной этого стали сильный снегопад в Москве, недавнее поражение от «Крыльев» и будний день. Из всех домашних игр «Спартака» меньшую аудиторию собрал только матч против тех же «Крыльев Советов» 8 августа - тогда на «Открытие Арену» пришло только 17449 зрителей. А самыми посещаемыми были игры против ЦСКА и «Локомотива».
Все домашние матчи «Спартака» в сезоне 2016-17
«Спартак»- ЦСКА (29.10) - 44884 зри телей
«Спартак» - «Локомотив» (11.09) - 43710
«Спартак» - «Ростов» (15.10) - 32221
«Спартак» - «Краснодар» (21.08) - 31035
«Спартак» - «Арсенал» (31.07) - 28052
«Спартак» - «Амкар» (20.11) - 27446
«Спартак» - «Уфа» (25.09) - 26117
«Спартак» - «Рубин» (05.12) - 20512
«Спартак» - «Крылья Советов» (08.08) - 17449