Грасия высказался о нарушении Промеса

Главный тренер «Рубина» – о выездном матче с московским «Спратаком» в рамках 17-го тура РФПЛ.

Напомним, встреча между командами завершилась победой столичного клуба со счетом 2:1.

– Должен ли был получить Квинси Промес прямую красную карточку?

– Честно говоря, нет смысла об этом говорить. Однако, в матчах с участием нашей команды часто случается так, что игрок не получает наказания во время игры. Его дисквалифицируют после окончания матча.

Моя команда сыграла хорошо, особенно во втором тайме. «Рубин» заслуживал, как минимум одного очка, – сказал испанский специалист.