Грасия высказался о нарушении Промеса
Главный тренер «Рубина» – о выездном матче с московским «Спратаком» в рамках 17-го тура РФПЛ.
Напомним, встреча между командами завершилась победой столичного клуба со счетом 2:1.
– Должен ли был получить Квинси Промес прямую красную карточку?
– Честно говоря, нет смысла об этом говорить. Однако, в матчах с участием нашей команды часто случается так, что игрок не получает наказания во время игры. Его дисквалифицируют после окончания матча.
Моя команда сыграла хорошо, особенно во втором тайме. «Рубин» заслуживал, как минимум одного очка, – сказал испанский специалист.
Фернандеш, Жонатас или Глушаков? Выбери лучший гол 17-го тура
Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75
Удаления:
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция